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Выходные в октябре 2017: сколько будут отдыхать украинцы
21.09.2017 18:58
Очередные длинные выходные ожидают украинцев уже в октябре, когда будет праздноваться День защитника Украины.
14 октября - День защитника Украины. также в церковном календаре в этот день отмечается Покров. Это - официальный государственный праздник, соответственно, и выходной. Поскольку в 2017 году 14 октября приходится на субботу, то, согласно переносу праздничных дней, выходным днем будет 16 октября, понедельник.
Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, отдых, выходной, октябрь
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