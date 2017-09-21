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Взрыв в Умани: пострадал подросток из Израиля, поднята тревога
В отделе по связям с общественностью Нацполиции Украины обнародовали сообщение, что утром в четверг в городе Умань прогремел громкий взрыв. В результате инцидента пострадал ребенок подросткового возраста.
Как информирует replyua.net, в предоставленной НПУ информации содержится следующий смысл: «Правоохранители Умани отмечают, что 21 сентября около 6 часов утра в отделении полиции получили информацию, что в гаражах, что вблизи с местом, где пребывают паломники-хасиды, имел место взрыв. Буквально сразу же после поступления сообщения на место инцидента выехал состав стражей порядка». Отмечается также: «Сотрудники полиции, после прибытия на место инцидента, установили, что крыша одного из гаражей была повреждена в результате взрыва. Также травмы из-за взрыва получил тринадцатилетний подросток, являющийся гражданином Израиля. Ребенок получил повреждение от взрыва – порез левой руки на кисти».
В настоящее время на месте взрыва работу осуществляет следственно-оперативная группа, в частности и взрывотехники. Также сейчас устанавливаются личности, которые могли бы иметь отношение к данному случаю. На кону стоит открытие уголовного дела.
Теги: Донбасс, Умань, взрыв, евреи
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