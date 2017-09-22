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Африканская чума дошла до Юга Украины
В Херсонской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, передает rbc.ua.
Как отмечается, 19 сентября в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. Бехтери Голопристанского района Херсонской области была зарегистрирована гибель свиньи. При исследовании отобранных проб биоматериала 21 сентября был установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Для координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.
Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Теги: Украина, Донбасс, ликвидация, африканская чума, карантин, Херсонская область, заболевания
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