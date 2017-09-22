- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине17:39
- Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн17:19
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business17:02
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник15:39
- На Житомирщине выпал град размером с яблоко (ВИДЕО)14:30
- “Проклятие Корбана”: Филатов рассказал о мистических событиях вокруг дела его соратника13:59
- Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко13:42
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в так называемые "ДНР/ЛНР", деньги от которых направлялись на финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого "прерванного транзита" через Россию. Используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, дельцы закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы "экспортировали" продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России. После пересечения украинско-российской границы грузовики с товаром направлялись на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
С начала 2017 года злоумышленники таким образом транспортировали в так называемые "ДНР/ЛНР" продукцию на сумму больше 50 млн грн. По информации спецслужбы, часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.
Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с так называемыми "ДНР/ЛНР", и таможенные декларации о прохождении "границы" с псевдореспубликами. Также изъяты документы, которые свидетельствуют о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн грн за "экспортные поставки".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СБУ, продукты, уголовное дело, ДНР, ЛНР, поставки
- "Пьют, издеваются и грабят местных, там ужас творится, "рус***й мир" - это зло": сепаратист из "ЛНР" на допросе неожиданно "прозрел". ВИДЕО
- Россия спонсирует террористов через благотворительные фонды
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко
- СБУ заблокировала поставки наличность в "донбасские республики"
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- “”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”16:22
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО14:21
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине17:39
- Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн17:19
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business17:02
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет16:30
- “”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”16:22
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник15:39
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО