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Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 5

22.09.2017 10:51
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Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 5

Кадровый портал rabota.ua выяснил, сколько денег нужно нашим согражданам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, передает kp.ua.

По статистике средняя зарплата в январе - июле 2017-го составила 6738 грн. Кадровый портал rabota.ua решил изучить этот вопрос более детально и выяснить, что именно скрывается за этой "средней температурой по больнице".

Оказалось, что каждый восьмой украинец имеет доход ниже минимальной зарплаты (подробнее см. инфографику), а в целом заработки почти трети наших сограждан не дотягивают до 5 тыс. грн. И в том, что такой суммы им для жизни вполне достаточно, соглашается лишь каждый сотый. А остальным нужны гораздо большие деньги.

В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый мечтает о зарплате в 15-20 тыс. грн., каждый четвертый - 20-30 тыс. грн., каждый третий - более 30 тыс. грн.
Такая диспропорция приводит к тому, что украинцы крайне недовольны своей финансовой ситуацией и констатируют: денег им не хватает практически на все. А в первых рядах вещей "не по карману" оказались квартира, путешествия и автомобиль.



Теги: Украина, Донбасс, финансы, зарплата, бюджет, заработок
 
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