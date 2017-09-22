- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"09:52
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса09:31
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко08:52
- По следам "Ватутина". Теплоход "Зирка Днепра" внезапно отправился в сторону Крыма 08:29
- СБУ вызвала на допрос своего экс-начальника Наливайченко из-за "сотрудничества" с Медведчуком: политик может быть наказан за поездки в Россию с кумом Путина08:11
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами21:25
- Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом20:32
Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 5
Кадровый портал rabota.ua выяснил, сколько денег нужно нашим согражданам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, передает kp.ua.
По статистике средняя зарплата в январе - июле 2017-го составила 6738 грн. Кадровый портал rabota.ua решил изучить этот вопрос более детально и выяснить, что именно скрывается за этой "средней температурой по больнице".
Оказалось, что каждый восьмой украинец имеет доход ниже минимальной зарплаты (подробнее см. инфографику), а в целом заработки почти трети наших сограждан не дотягивают до 5 тыс. грн. И в том, что такой суммы им для жизни вполне достаточно, соглашается лишь каждый сотый. А остальным нужны гораздо большие деньги.
В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый мечтает о зарплате в 15-20 тыс. грн., каждый четвертый - 20-30 тыс. грн., каждый третий - более 30 тыс. грн.
Такая диспропорция приводит к тому, что украинцы крайне недовольны своей финансовой ситуацией и констатируют: денег им не хватает практически на все. А в первых рядах вещей "не по карману" оказались квартира, путешествия и автомобиль.
Теги: Украина, Донбасс, финансы, зарплата, бюджет, заработок
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- Бюджетный пирог не всем придется по вкусу
- В Украине вычислили размер средней зарплаты
- В Украине снова хотят повысить налоги: сколько каждый украинец платит в казну
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников
- Мэр Донецка рассказал, что может сделать его счастливым
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"09:52
- Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда09:40
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса09:31
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев