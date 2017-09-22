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На Житомирщине выпал град размером с яблоко (ВИДЕО)
22.09.2017 14:30
В Житомирской области выпал аномально крупный град, Непогода бушевала 21 сентября в течение 20 минут, сообщает Телеканал новостей «24».
Начался аномальный град около 20:30 после сильной грозы, которая длилась меньше часа. Куски льда размером с куриное яйцо разбили окна в домах и повредили автомобили.
Пользователи соцсетей отметили, что такого стихийного бедствия на Житомирщине не помнят даже старожилы. Люди сравнили последствия стихии с артобстрелом.
Теги: аномалия, Житомирская область, град
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