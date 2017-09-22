На Житомирщине выпал град размером с яблоко (ВИДЕО)

22.09.2017 14:30

В Житомирской области выпал аномально крупный град, Непогода бушевала 21 сентября в течение 20 минут, сообщает Телеканал новостей «24».

Начался аномальный град около 20:30 после сильной грозы, которая длилась меньше часа. Куски льда размером с куриное яйцо разбили окна в домах и повредили автомобили.

Пользователи соцсетей отметили, что такого стихийного бедствия на Житомирщине не помнят даже старожилы. Люди сравнили последствия стихии с артобстрелом.