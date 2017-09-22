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Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса

22.09.2017 09:31
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Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса

США полностью поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом во время брифинга после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил украинский президент Петр Порошенко, передает 62.ua.

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совбеза ООН. Я подчеркиваю, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира", - сообщил Порошенко.

"Мы договорились, что наша главная цель - это деокупация, восстановление суверенитета и как можно быстрее принесение мира в Украину. Это то, чего хочу я, как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно", - отметил он.



Теги: США, Донбасс, ООН, Дональд Трамп, Порошенко, миротворцы
 
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