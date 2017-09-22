- "В минских соглашениях нет ни слова о миротворцах!" - Цимбалюк опроверг нелепые отмазки Кремля по размещению "голубых касок" на Донбассе20:59
- С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО20:34
- Оральная вакцинация лис: в сети раскрыли необычный способ "распила" бюджета в Украине20:11
- Африканская чума дошла до Юга Украины18:49
- Cаакашвили "подписался" на собственный арест: экс-губернатор Одесской ОГА не явился на заседание суда, несмотря на предупреждения Луценко18:26
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине17:39
- Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн17:19
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business17:02
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник15:39
- На Житомирщине выпал град размером с яблоко (ВИДЕО)14:30
С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО
В Чонгаре Херсонской области в начале года завершилось строительство 150-метровой вышки. Планировалось через нее передавать украинские новости на территорию Крыма. Однако, вышка передает российские новости на территорию Украины, сообщает zi.dn.ua.
Об этом рассказал глава районной администрации Александр Воробьев на районном заседании в Геническе, посвященном информационной безопасности. На заседании присутствовал Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму. Воробьев сообщил, что слушал радио, из которого узнал погоду в Санкт-Петербурге и новости Москвы.
Он отметил, что вышка была построена на территории Украины для вещания своих новостей, но, к сожалению, ею пользуются в своих целях российские радиоканалы.
Отмечается, что украинское радио блокируется, и на освободившейся частоте транслируются новости РФ, которые слышны во всем районе Чонгара.
В августе началась трансляция на Крым украинских каналов. Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания призвал жителей близлежащих городов (Джанкой, Красноперекопск) фиксировать трансляции на видео, направляя антенны на вышку в Чонгаре.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, новости, радио, трансляция, Херсонская область, антенна
- В Херсонской области задержаны двое пограничников ФСБ
- Российский ударный вертолет Ка-52 ворвался на территорию Украины. ВИДЕО
- Крымские татары на машинах прорвались в Херсон, чтобы проголосовать
- Внутри страны это можно будет продать как "победу": в Кремле подумывают о "гибридной капитуляции" и сдаче оккупированного Донбасса
- Россияне начали в Крыму "войну"
- Житель Донбасса умер в рабстве
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление19:46
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"16:22
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО14:21
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "В минских соглашениях нет ни слова о миротворцах!" - Цимбалюк опроверг нелепые отмазки Кремля по размещению "голубых касок" на Донбассе20:59
- С УКРАИНСКОЙ ВЫШКИ В ЧОНГАРЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКОЕ РАДИО20:34
- Оральная вакцинация лис: в сети раскрыли необычный способ "распила" бюджета в Украине20:11
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление19:46
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Африканская чума дошла до Юга Украины18:49
- Cаакашвили "подписался" на собственный арест: экс-губернатор Одесской ОГА не явился на заседание суда, несмотря на предупреждения Луценко18:26
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине17:39
- Харьковские предприниматели поставляли продукты в "ДНР" и "ЛНР": Сумма поставок - больше 50 млн грн17:19
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"