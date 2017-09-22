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СБУ вызвала на допрос своего экс-начальника Наливайченко из-за "сотрудничества" с Медведчуком: политик может быть наказан за поездки в Россию с кумом Путина
Детективы Службы безопасности вызвали на допрос экс-главу СБУ Валентина Наливайченко из-за его поездок в РФ на личном самолете Виктора Медведчука вместе с предводителем пророссийского движения "Украинский выбор". Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Есть факты содействия работниками правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности Украины, бывших высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014-2015 годов, заявляют в СБ Украины. В 2014-2015 годах Виктор Медвдечук возил на своем частном самолете тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко и его друзей в Россию на встречу с главой ФСБ Александром Бортниковым.
Отмечается, что пока Наливайченко фигурирует в деле как свидетель. Так, "кум Путина" выступил посредником переговоров между председателем СБУ и главой ФСБ. "Причем на территории врага. В самые тяжелые времена, когда Россия бомбила, разрушала и топила Украину в крови", - комментируют пользователи соцсетей. "Валентин Наливайченко вот просто так сел на самолет Медведчука и погнал в Россию.
Без контроля, без оформления. Что было в том самолете, о чем говорили Наливайченко с Бортниковым, кто или что было в самолете на обратном пути - покажет следствие", - отмечают в паблике "Анафема". "Искренне желаем СБУ распутать этот клубок и назвать все своими именами", - пишут в соцсети.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, ФСБ, Наливайченко, Медведчук
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