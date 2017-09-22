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Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
22.09.2017 10:29
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о том, что государство готово поделиться своим опытом в вопросе реинтеграции оккупированных районов Донбасса для возвращения ОРДЛО в состав Украины. Об этом он рассказал во время выступления на ГА ООН, передает "Диалог.UA".
По словам Пленковича, одной из самых эффективных миротворческих миссий в свое время была UNTAES. Временная администрация Организации Объединенных Наций в январе 1998 поспособствовала мирному возвращению оккупированных территорий в состав Хорватии. И теперь государство готово поделиться своим уникальным опытом с Украиной в таких аспектах как имплементация Минских соглашений.
Теги: Украина, Донбасс, Хорватия, ООН, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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