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Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО

22.09.2017 10:29
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Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о том, что государство готово поделиться своим опытом в вопросе реинтеграции оккупированных районов Донбасса для возвращения ОРДЛО в состав Украины. Об этом он рассказал во время выступления на ГА ООН, передает "Диалог.UA".

По словам Пленковича, одной из самых эффективных миротворческих миссий в свое время была UNTAES. Временная администрация Организации Объединенных Наций в январе 1998 поспособствовала мирному возвращению оккупированных территорий в состав Хорватии. И теперь государство готово поделиться своим уникальным опытом с Украиной в таких аспектах как имплементация Минских соглашений.



Теги: Украина, Донбасс, Хорватия, ООН, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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