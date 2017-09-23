«Борцов» с киберпреступностью задержали за вымогательство 50 тысяч

23.09.2017 11:49

СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали на взятке двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области. Об этом «ОЛИГАРХУ» сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что капитан и старший лейтенант полиции требовали пятьдесят тысяч гривен с жительницы областного центра. За эту сумму злоумышленники обещали женщине избежать уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием электронных систем.

Оперативники спецслужбы задержали киберполицейских на одной из улиц Винницы при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Источник: oligarh.media