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Будет ли повышение тарифов на коммуналку осенью: комментарий Кабмина
Вице-премьер-министр Павел Розенко озвучил позицию Кабинета министров относительно повышений цен на газ в отопительном сезоне.
Об этом он сказал в эфире "Обозревателя".
"Позиция правительства однозначна: никаких повышений цен на газ в этом отопительном сезоне не будет. Поэтому оснований для повышения жилищно-коммунальных услуг тоже нет. Безусловно, это ответственность органов местной власти, но еще раз подчеркиваю, что цены и тарифы расти в этом году не будут. Поэтому уровень доходов увеличивается, цены остаются на уровне прошлого отопительного сезона", — сказал Павел Розенко.
Он добавил, что Кабмин планирует постепенный переход на монетизацию субсидий.
Мы составили списки людей, претендующих на субсидии и получили заявления от людей на получение этой субсидии. Мы продлили сроки подачи заявлений до 1 октября. То есть, те люди, которые имеют экономию субсидий до 1 октября, могут подать заявку на выплату этой суммы,
— пояснил вице-премьер.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, осень, тарифы, Кабмин
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