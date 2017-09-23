Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Будет ли повышение тарифов на коммуналку осенью: комментарий Кабмина

23.09.2017 09:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Будет ли повышение тарифов на коммуналку осенью: комментарий Кабмина

Вице-премьер-министр Павел Розенко озвучил позицию Кабинета министров относительно повышений цен на газ в отопительном сезоне.

Об этом он сказал в эфире "Обозревателя".

"Позиция правительства однозначна: никаких повышений цен на газ в этом отопительном сезоне не будет. Поэтому оснований для повышения жилищно-коммунальных услуг тоже нет. Безусловно, это ответственность органов местной власти, но еще раз подчеркиваю, что цены и тарифы расти в этом году не будут. Поэтому уровень доходов увеличивается, цены остаются на уровне прошлого отопительного сезона", — сказал Павел Розенко.

Он добавил, что Кабмин планирует постепенный переход на монетизацию субсидий.

Мы составили списки людей, претендующих на субсидии и получили заявления от людей на получение этой субсидии. Мы продлили сроки подачи заявлений до 1 октября. То есть, те люди, которые имеют экономию субсидий до 1 октября, могут подать заявку на выплату этой суммы,
— пояснил вице-премьер.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, осень, тарифы, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх