ДОНЕЦКАЯ ГАЗЕТА ВЫПУСТИЛА НОВОСТИ: ПРИ «ДНР» ВСЕ ХОРОШО, ПРИ УКРАИНЕ – ПЛОХО

23.09.2017 08:30

Газета «Донецкое время», которая работает под контролем незаконной организации «ДНР», на одной из страниц под рубрикой «Актуально» выпустила ряд новостных заметок о жизни разных городов Донецкой области. Города, подконтрольные украинской власти, в газете указаны как «территория ДНР, находящаяся под контролем Украины».

В данной рублике опубликованы 10 новостей, из которых пять – о жизни неподконтрольных Моспино, Ясиноватой, Шахтерском районе, Макеевке и Горловке. Другие пять новостей – о Бахмуте (до переименования - Артемовске), Краматорске, Славянском районе, Мариуполе и Донецкой области в целом.

Все новости городов, подконтрольных «ДНР» несут в себе положительный посыл:

В Моспино на углеперерабатывающем предприятии запущен механический цех.

В Ясиноватой состоялись мероприятия по случаю дня города.

В Шахтерском районе приступили к посеву озимых культур.

В Червоногвардейском районе Макеевки меняют трубопровод.

В Горловке ремонтируют больницы.

Все новости городов, подконтрольных украинской власти, поданы в негативном ключе:

В школах Покровска не хватает учебников из-за перехода образовательной системы на украинский язык.

В Краматорске ожидается повышение коммунальных тарифов.

В Славянском районе открыли школы, в которой не работает пожарная сигнализация.

В Мариуполе на меткомбинате погиб сотрудник.

Также в рубрике подана статистика ДТП, произошедших на дорогах контролируемой части Донецкой области.

Источник: novosti.dn.ua