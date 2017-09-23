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ДОНЕЦКАЯ ГАЗЕТА ВЫПУСТИЛА НОВОСТИ: ПРИ «ДНР» ВСЕ ХОРОШО, ПРИ УКРАИНЕ – ПЛОХО

23.09.2017 08:30
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ДОНЕЦКАЯ ГАЗЕТА ВЫПУСТИЛА НОВОСТИ: ПРИ «ДНР» ВСЕ ХОРОШО, ПРИ УКРАИНЕ – ПЛОХО

Газета «Донецкое время», которая работает под контролем незаконной организации «ДНР», на одной из страниц под рубрикой «Актуально» выпустила ряд новостных заметок о жизни разных городов Донецкой области. Города, подконтрольные украинской власти, в газете указаны как «территория ДНР, находящаяся под контролем Украины».

В данной рублике опубликованы 10 новостей, из которых пять – о жизни неподконтрольных Моспино, Ясиноватой, Шахтерском районе, Макеевке и Горловке. Другие пять новостей – о Бахмуте (до переименования - Артемовске), Краматорске, Славянском районе, Мариуполе и Донецкой области в целом.

Все новости городов, подконтрольных «ДНР» несут в себе положительный посыл:

В Моспино на углеперерабатывающем предприятии запущен механический цех.
В Ясиноватой состоялись мероприятия по случаю дня города.
В Шахтерском районе приступили к посеву озимых культур.
В Червоногвардейском районе Макеевки меняют трубопровод.
В Горловке ремонтируют больницы.
Все новости городов, подконтрольных украинской власти, поданы в негативном ключе:

В школах Покровска не хватает учебников из-за перехода образовательной системы на украинский язык.
В Краматорске ожидается повышение коммунальных тарифов.
В Славянском районе открыли школы, в которой не работает пожарная сигнализация.
В Мариуполе на меткомбинате погиб сотрудник.
Также в рубрике подана статистика ДТП, произошедших на дорогах контролируемой части Донецкой области.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, новости, газета, ДНР
 
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