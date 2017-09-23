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Фейк российских новостей: Трамп признал отделение Крыма и Донбасса от Украины
Российские сайты пишут, что президент США Дональд Трамп фактически признал право жителей аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей на отделение от Украины. Источником такого взгляда на речь Дональда Трампа на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стала «Российская газета», затем «новость» распространили и другие российские СМИ. Однако президент США не говорил ничего подобного и даже не вспоминал конкретно Крым или Донбасс.
Издание «НА-Харьков», к примеру, пишет: «Украина в шоке, Порошенко в истерике: США фактически признали выбор жителей Крыма и Донбасса».
Об этом также писали пользователи соцсетей.
«НА-Харьков» и другие ссылаются на материал «Российской газеты» («РГ»). В последнем абзаце «РГ» пишет о том, как министр иностранных дел России Сергей Лавров комментирует речь Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН:
«Комментируя выступление американского президента на Генассамблее, Лавров назвал его примечательным: «Он очень четко сформулировал поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах». Российский министр обратил внимание на слова Трампа о том, что США «не намерены никого заставлять следовать тому или иному пути, уважают тот способ существования, который народы выбирают для себя». И эта новая американская концепция во внешней политике также стала неприятным сюрпризом для украинского президента. Ведь ее реализация Белым домом на практике без двойных стандартов и изъятий означает, что Белый дом признает выбор жителей Крыма, воссоединились с Россией, и решение жителей Донбасса о создании Донецкой и Луганской «народных республик», – говорится в материале «РГ».
На сайте Белого дома США опубликованы ключевые тезисы речи Дональда Трампа на 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наиболее похожими по содержанию к цитате в «РГ» являются такие слова президента США:
«Мы не ожидаем, что в разных странах будут одинаковые культуры, традиции или даже системы правительства. Но мы ожидаем, что все государства поддержат эти два основных суверенных принципа: уважать интересы своего народа и права любого другого суверенного государства. Это прекрасное видение этого института, и это является основой для сотрудничества и успеха. Сильные суверенные государства позволяют различным странам с различными ценностями, разными культурами и разными мечтами не просто сосуществовать, а работать рядом на основе взаимного уважения. Сильные суверенные государства позволяют своим людям брать на себя ответственность за будущее и контролировать свою судьбу. И сильные суверенные народы позволяют людям процветать в полноте жизни, назначенной Богом».
Или же такое высказывание:
«В Америке мы не стремимся навязывать кому-то свой образ жизни, а, наоборот, позволяем ему «сиять» в пример другим. Эта неделя дает нашей стране особую причину гордиться. Мы отмечаем 230-ю годовщину нашей Конституции – старейшей в современном мире».
Как видим, в своей речи президент США Дональд Трамп не упоминал ни Крым, ни Донбасс, зато неоднократно повторял словосочетание «суверенные государства». Заголовки российских сайтов о том, что США якобы признали «выбор» жителей Крыма и Донбасса на «отделение» от Украины, построены лишь на основании заключения автора публикации «Российской газеты».
В речи Дональда Трампа Украина упоминается в другом контексте.
«Если мы хотим сделать лучшими условия для своих граждан, если мы стремимся к тому, чтобы история подтвердила нашу правоту, мы должны выполнить свой суверенный долг перед теми людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо защищать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы относительно суверенитета, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение к праву, уважение к границам и уважение к культуре, мирному взаимодействию», – сказал Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН 19 сентября, в Нью-Йорке.
Источник: ru.krymr.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, новости, Дональд Трамп
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