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ГПУ: Активи сина Азарова арештовані в трьох країнах
У рамках розслідування кримінального провадження за підозрою сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова накладено арешт на його майно та рахунки в банках в Україні, Італії та Швейцарії. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит УНН.
"Під час досудового розслідування накладено арешти на майно, яке належить Азарову О.М., а саме земельні ділянки та будинки на території України та Італійської Республіки, транспортні засоби, а також на грошові кошти на рахунках підприємств, бенефіціарним власником яких є Азаров О.М. в банках Швейцарської Конфедерації", - йдеться у відповіді на запит.
Крім того, за даними ГПУ, до компетентних органів низки інших європейських держав направлені запити про міжнародну правову допомогу, в тому числі для з'ясування наявності в цих державах майна та рахунків в банках, як належать сину екс-прем'єра.
У відомстві уточнили, що розслідують кримінальне провадження за підозрою О.Азарова від 31 грудня 2014 року.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України арештувати 10 банківських рахунків сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія в Швейцарії в рамках кримінального провадження щодо його незаконного збагачення.
Источник: УНН
Теги: Донбасс, Италия, Швеция, сын, счет, актив
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