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Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер
Введение на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций позволит обеспечить условия для проведения на оккупированных Россией территориях местных выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории.
"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой - при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - указал дипломат.
По словам спецпредставителя, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.
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"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов", - допустил Волкер.
По мнению дипломата, помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с Донбасса.
"Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", - подчеркнул он.
Теги: Россия, США, Донбасс, выборы, ООН, миротворцы
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