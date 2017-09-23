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«Нафтогаз» обещает распродать свой парк Мерседесов
«Нафтогаз» намерен продать 59 из 62 машин компании, в том числе парк Мерседесов и арендовал у «Газа Украины» Фольксвагены и Шкоды.
«Нафтогаз продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов. Для этого Нафтогаз подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины», – рассказали в компании.
При этом в компании отметили, что вместо них «Нафтогаз» арендует у «Газа Украины» 5 Фольксвагенов и 37 Шкод.
В свою очередь «Газ Украины» купил эти авто за счет средств, полученных от компаний-должников по долгам прошлых лет.
«Компания приобрела автомобили «Шкода», собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя», – отметили в «Нафтогазе».
Источник: ru.slovoidilo.ua
Теги: Донбасс, машины, компания, Нафтогаз, парк
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