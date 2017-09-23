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НБУ: Украинцы вывели за границу 1,5 миллиона долларов

23.09.2017 10:13
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НБУ: Украинцы вывели за границу 1,5 миллиона долларов

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий на Украинском финансовом форуме, передает Liga.Net.

«Нацбанк выдал порядка 50 (электронных — ред.) лицензий на вывод валюты», — сказал он.

По мнению Чурия, низкая популярность услуги заключается в том, что у большинства украинцев нет официальных источников поступления средств.

В июне НБУ начал выдачу украинским гражданам валютных лицензий в электронной форме.

С 3 июля украинцы могут ежегодно выводить за рубеж до 50 тысяч долларов.



Теги: Донбасс, НБУ, доллар, украинцы
 
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