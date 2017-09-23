- «Нафтогаз» обещает распродать свой парк Мерседесов12:08
- «Борцов» с киберпреступностью задержали за вымогательство 50 тысяч11:49
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- НБУ: Украинцы вывели за границу 1,5 миллиона долларов10:13
- Трагедия в одесском лагере: открыто третье уголовное производство09:57
- Будет ли повышение тарифов на коммуналку осенью: комментарий Кабмина09:06
- Парубия подловили за выбрасыванием окурка мимо урны08:46
- ДОНЕЦКАЯ ГАЗЕТА ВЫПУСТИЛА НОВОСТИ: ПРИ «ДНР» ВСЕ ХОРОШО, ПРИ УКРАИНЕ – ПЛОХО08:30
Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения
Когда предприниматель достигает пиковой точки роста своего бизнеса в Украине, в голову приходит логичное решение: нужно выходить с товаром или услугой на международные рынки. Начинается масштабная, почти титаническая работа, ведь надо многое продумать: выбрать интересующий регион, найти партнеров, составить бизнес-план, изучить юридические и экономические условия запуска иностранных бизнес-проектов в каждой конкретной стране. В этом списке экспансионистских задач особое место занимает вопрос двойного налогообложения — ведь никому не интересно дважды делиться своими доходами. Мы с экспертами разобрались, как избежать уплаты одних и тех же налогов в Украине и за рубежом.
КЛЮЧИ. Налоговые условия работы украинских предпринимателей за рубежом регламентируются наличием или отсутствием договоров об избежании двойного налогообложения. По словам юристов, такие двусторонние договора между государствами означают, что один и тот же доход или один и тот же объект не может дважды быть обложен налогом в двух странах — только один раз и только в одной стране. Как правило, налогообложение касается любых зарубежных операций, которые приносят предпринимателю прибыль: реализация товара, продажа доли в бизнесе или получение роялти (перечисление вознаграждения, скажем, от работы инподразделений компании по франшизе. — Авт.).
Если договора об избежании двойного налогообложения между странами нет, на практике это может привести к двойной уплате одного и того же налога. "Схема двойного налогообложения выглядит так. Человек получил доход от бизнеса в стране А и уплатил с него, например, 20% налога. Затем завел деньги в свою страну Б — и опять заплатил 20% налога, только уже в бюджет второй страны", — объясняет глава представительства юркомпании Immigrant Invest в Украине Ярослав Булычев.
В нашей стране нормы об избежании двойного налогообложения регулируются Налоговым кодексом и нормами каждого соглашения между странами. В НК определено: доходы плательщика от определенного вида деятельности облагаются или в стране происхождения доходов, или в стране, резидентом которой является налогоплательщик. "Это значит, что зачисление уплаченных за пределами Украины сумм налогов осуществляется при условии письменного подтверждения налоговым органом соответствующего иностранного государства о факте уплаты налога — с указанием суммы уплаченного налога или сбора, базы, объекта налогообложения", — уточняет Булычев. И приводит пример: допустим, у предпринимателя есть бизнес по пошиву одежды в Польше и Украине.
"Владелец — конечный бенефициар, он резидент Украины. Одежда шьется в Польше, но реализуется в Польше и Украине. Возникает доход в двух странах, но с одного объекта — продажи одежды. Если между странами подписан договор об избежании двойного налогообложения, предприниматель заплатит налоги только в одной стране — той, где получил прибыль. То есть если компания продала товары в Польше — значит, там она получила доход и там же уплатила с него налог. А когда компания будет платить налоги от всей деятельности (все операции в Украине и Польше), то налоги, уплаченные в Польше, уже будут учтены в общих отчетах. И компания не будет платить еще раз доход с продажи одежды в Польше в Украине", — отмечает Булычев.
ЕВРОПА. По словам экспертов, сейчас наши предприниматели все чаще изучают возможности продвижения товаров именно в ЕС. Причины просты: наличие платежеспособной клиентуры, возможность реализации качественной и разнообразной продукции, доброжелательное отношение евровластей к украинскому бизнесу. "С точки зрения налогового поля этот выбор вполне приемлем: в этом регионе Украина подписала договоры практически со всеми странами. Исключения — Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн. Но стоит учитывать, что в разных странах ЕС ставки по одному и тому же виду налогов могут отличаться. Это зависит от многих факторов: есть ли в государстве налоговые льготы, каким видом деятельности занимается предприниматель и т. д.", — уточняет экономист Иван Никитченко.
Поэтому лучше обратить внимание на страны с низкой налоговой нагрузкой. Согласно Евростату, средняя эффективная ставка налога на прибыль в ЕС в конце 2016-го оказалась на уровне 20,9%. В то же время в Болгарии ставка налога — 9%, а во Франции — 38,4%. Для сравнения: в Украине налог на прибыль для юрлиц — 18%, НДС — 20%.
"Надо не только посмотреть, есть ли между странами договоры об избежании двойного налогообложения. Надо внимательно изучить условия этого договора, ведь в разных странах могут быть свои особенности учета и уплаты налогов, наличия специфических роялти и т. д. Также не помешает сравнить ставки налогов в этих странах", — говорит Булычев. При этом, по его словам, если предприниматель сможет сделать правильный выбор страны с целью дальнейшего развития бизнеса, это позволит в ближайшие 5—10 лет обеспечить сбыт товаров по всему интересующему региону.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, налог, предприниматель, договор
- Предприниматели Донбасса стали платить в два раза больше
- Предприниматели Донецкой области отказываются от упрощенной системы налогообложения
- В Украине налоговая нагрузка на зарплаты граждан одна из самых больших в мире
- Предпринимателям, которые не успели закрыться, могут дать поблажку в уплате налога за январь
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- Горловские предприниматели не выдерживают конкуренции
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей21:52
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление19:46
- Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы18:01
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"16:22
- В Донецке совершено покушение на одного из главарей боевиков12:27
- «Нафтогаз» обещает распродать свой парк Мерседесов12:08
- «Борцов» с киберпреступностью задержали за вымогательство 50 тысяч11:49
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- НБУ: Украинцы вывели за границу 1,5 миллиона долларов10:13
- Трагедия в одесском лагере: открыто третье уголовное производство09:57
- Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом09:40
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- Как правильно пить алкоголь: советы, уберегут от неприятных ситуаций09:22
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"