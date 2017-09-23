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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: СВЫШЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
В результате ухудшения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине был обесточен 101 населенный пункт.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, без электроснабжения остаются жители восьми областей, а именно: Донецкой - 30 населенных пунктов, Киевской - 30 населенных пунктов, Полтавской - 20 населенных пунктов, Винницкой - 14 населенных пунктов, Одесской - 14 населенных пунктов, Запорожской - 13 населенных пунктов, Черкасской - 8 населенных пунктов и Днепропетровской - 2 населенных пункта.
По данным ГСЧС, в настоящее время к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, свет, ветер, дождь, гроза
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