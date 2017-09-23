Общий налоговый долг в Украине превысил 80 млрд грн

23.09.2017 07:30

Общая сумма налогового долга сводного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляла 81,6 млрд грн, из которых 12,5 млрд грн - долг предприятий, образовавшийся с начала 2017 г.

"По сравнению с 1 января 2017 г. задолженность предприятий перед бюджетом выросла на 18,1%", - констатировали в ГФС.

Наибольшая сумма налогового долга - долг предприятий, не обеспеченный активами для погашения. Эти предприятия задолжали 25,6 млрд грн, или 31,45% от общей суммы долга.

"15,7 млрд грн. долга имеют предприятия системы ПАО Укрнафта, налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, - 10,3 млрд грн. Такую же сумму - 10,3 млрд грн - задолжали предприятия АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - констатировали в ГФС.

Задолженность банков, которые находятся в стадии ликвидации составила 7,5 млрд грн.

Источник: kontrakty.ua