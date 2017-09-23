Парубия подловили за выбрасыванием окурка мимо урны

23.09.2017 08:46

Председателя Верховной Рады Андрея Парубия застукали за выбрасыванием окурка мимо урны. Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook разместил журналист Максим Савчук.

«Андрей Парубий, я все видел. Что там с законопроектом 6730 со штрафами до 1700 гривен за выбрасывание мусора мимо урны? Голосовать будете? А главное - исправляться?», – говорится в сообщении журналиста.

Отметим, что упомянутый журналистом проект Закона № 6730 с 19 июля находится на рассмотрении в комитете.