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Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"
Командующий силами оперативно-тактической группировки "Луганск" генерал-майор Олег Микац заявил, что главарь так называемой Луганской народной республики Игорь Плотницкий готовится бежать в Россию.
"В Луганской области для них главное – бизнес, отжимание бизнеса, магазины, зарабатывание денег, словом. Остальное Плотницкому, по большому счету, безразлично. Несмотря на то, что здесь есть россияне, несмотря на то, что он там рассказывает, что они типа "республику" строят, несмотря на "мы – ЛНР, великая наша страна" – несмотря на все это, он знает, что он здесь не останется", – заявил Микац.
По его словам, Плотницкий сейчас копит деньги, переводит их на различные счета и вывозит из "ЛНР".
"Делает все для того, чтобы в один момент сказать: "Ну, все, пока", развернуться и уехать. А вы, мол, дураки, которые меня поддерживали, дальше живите здесь. Со всеми достижениями "русского мира": затопленными шахтами, вывезенными заводами, продуктами, которые в четыре раза дороже, чем у нас", – резюмировал Микац.
Источник: kriminal.tv
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, Плотницкий
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