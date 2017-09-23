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Священник из АТО рассказал, что нужно сделать для построения нормальной Украины

23.09.2017 13:55
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Священник из АТО рассказал, что нужно сделать для построения нормальной Украины

Священник Украинской греко-католической церкви, капеллан Николай Мединский ("Зализняк") считает, что для построения полноценного государства необходимо каждому начать с себя и своего отношения к окружающему миру.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Знаете, совсем недавно у нас был разговор о приходе. Когда мы, приходские священники, говорим о том, что нам надо что-то делать, чтобы возвращать детей и юношей. И я сказал: не надо что-то придумывать. Ты просто бери, ищи возможность – и возле церкви ставь детскую площадку. В подвале церковном теннисный или бильярдный стол установи. Создавай библиотеку и кинозал. Что-то делай!", - говорит Мединский.

По его словам, благодаря спортивным и детским площадкам возле церкви люди будут привязываться к ней на уровне подсознания.

"Это только кажется, что все это крайне непросто и сложно. На самом деле все просто. Поэтому без воспитательного направления мы никак. Потому что победа, государство, свобода – все это формируется в нашем сознании и в нашем сердце", - считает капеллан.

Также он рассказал, что в одну из своих последних поездок выбрал тему независимость от греха – путь к независимости государства.

"Ведь что является препятствием в построении нормального государства? Коррупция, разворовывание бюджета, злоупотребление своим служебным положением, ложь, лицемерие... Все, что я перечислил, является грехом. И если мы не освободим общество (то есть самих себя, потому что общество берет начало из нашего сердца, из нашего сознания) от этого – мы его не оздоровим, а значит, не сможем породить здоровую власть, украинскую по духу", - говорит Мединский.

В качестве показательно примера он приводит пример кумовства и голосования за "гречку", которые широко распространены в Украине.

"Да, после выборов этот человек, который продал за гречку государственную идею, выйдет на улицу и будет говорить: "Когда уже это все закончится? Я уже так измучился". От чего? От сидения на диване и прицельной стрельбы вареником в рот? От чего ты измучился?! Пока мы не начнем понимать, что Украина – это я, что построение будущего Украины начинается с меня – до тех пор толку не будет. Просто не будет – и все!", - подытожил он.



Теги: Украина, Донбасс, воспитание, священник, АТО
 
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