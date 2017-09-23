Трагедия в одесском лагере: открыто третье уголовное производство

23.09.2017 09:57

В состав следственной группы вошли работники прокуратуры и полиции.

К расследованию факта пожара и гибели детей в одесском лагере «Виктория» привлекаются лучшие работники Главного следственного управления Нацполиции Украины и следователи прокуратуры Одесской области, обладающие опытом расследования пожаров.

Сейчас следователи открыли третье уголовное производство, сообщил 22 сентября во прямом эфире местной телекомпании глава Одесского главного управления Нацполиции Дмитрий Головин.

«По факту пожара в спортивно-оздоровительном лагере« Виктория »открыто три уголовных производства по признакам статей 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли как работники прокуратуры и полиции Одесской области, так и лучшие работники Главного следственного управления НПУ », - отметил Головин.

По его словам, при расследовании «будет учитываться различная степень тяжести совершения преступлений. Никто ответственности не избежит, независимо от ранга, звания и должности. Если виноват - понесет ответственность ».

Сейчас арестованы два человека, подозреваемых в совершении преступлений, с ними проводятся следственные действия.

Как известно 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском оздоровительном лагере «Виктория» .

Огонь полностью уничтожил один из деревянных корпусов. В момент возгорания там находилось 42 ребенка.

При проведении поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания на месте пожара были обнаружены тела двух погибших детей . Еще один ребенок пропал без вести. Впоследствии на месте пожара были найдены фрагмент тела, полиция официально сообщила о трех погибших . По данным Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, погибли 8-летняя Софийка, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана.

Как сообщили в ДСНС, на территории лагеря «Виктория» является и гидрант, и пожарный водоем, однако воды для тушения там не оказалось .

По факту пожара открытое уголовное внедрения .

18 сентября под стражу взяли директора детского лагеря «Виктория» в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей.

Генпрокурор Юрий Луценко 20 сентября заявил, что в сновным версия следствия - руководство детского лагеря искало частную «противопожарную» фирму, которая даст больший «откат».

Источник: glavcom.ua