У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ

23.09.2017 15:43

У Львові до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано десятеро осіб з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Перших пацієнтів почали госпіталізувати з вечора п'ятниці, з 18:00. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, станом на 08:00 суботи до лікарні вже госпіталізовано десятеро осіб, з них - одна дитина. Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку "Привокзальний" у Львові. Наголошується, що усі потерпілі скаржились на підвищення температури, головний біль, блювоту, розлади шлунку. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

"Про ситуацію, що виникла і призвела до захворювання людей, повідомлено керівництво відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції", - додали у департаменті.

Источник: www.5.ua