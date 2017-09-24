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Дитячий суїцид: хлопчик повісився на канаті
В суботу, 23 вересня, що в одному з сіл Новоодеського району Миколаївщини малолітня дитина покінчила життя самогубством. Хлопчик віком 9 років повісився на канаті.
Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
Правоохоронці уточнили, що матір хлопчика, пораючись по господарству, попросила свого 9-річного сина, щоб той їй допоміг та поприбирав у своїй кімнаті. Проте хлопчик відмовився та пішов далі гратися.
"Через деякий час до кімнати, в якій знаходився хлопчик, зайшов його 8-річний брат та побачив, що той стоїть на колінах з канатом на шиї, який прив'язаний до "шведської стіни", – мовиться у повідомленні поліції.
Молодший син відразу розповів про побачене матері і вона миттєво перерізала канат та викликала фельдшера. Проте врятувати хлопчика не вдалося.
Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство", як цього вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.
Тіло померлого хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія. За словами сусідів, родина є благополучною, виховувала двох дітей.
Источник: nnovosti.info
Теги: Донбасс, мальчик, полиция, суицид, Николаевская область, мама
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