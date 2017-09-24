Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дитячий суїцид: хлопчик повісився на канаті

24.09.2017 10:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дитячий суїцид: хлопчик повісився на канаті

В суботу, 23 вересня, що в одному з сіл Новоодеського району Миколаївщини малолітня дитина покінчила життя самогубством. Хлопчик віком 9 років повісився на канаті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Правоохоронці уточнили, що матір хлопчика, пораючись по господарству, попросила свого 9-річного сина, щоб той їй допоміг та поприбирав у своїй кімнаті. Проте хлопчик відмовився та пішов далі гратися.

"Через деякий час до кімнати, в якій знаходився хлопчик, зайшов його 8-річний брат та побачив, що той стоїть на колінах з канатом на шиї, який прив'язаний до "шведської стіни", – мовиться у повідомленні поліції.

Молодший син відразу розповів про побачене матері і вона миттєво перерізала канат та викликала фельдшера. Проте врятувати хлопчика не вдалося.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство", як цього вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

Тіло померлого хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія. За словами сусідів, родина є благополучною, виховувала двох дітей.

Источник: nnovosti.info



Теги: Донбасс, мальчик, полиция, суицид, Николаевская область, мама
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх