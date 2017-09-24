Из-за налоговых льгот Украина потеряет 26 миллиардов гривен

24.09.2017 14:51

Общий объем налоговых льгот вырастет в следующем году на 1,1 миллиарда гривен – до 26,3 миллиарда.

Об этом говорится в сопроводительных материалах к госбюджету № 7000.

В текущем году ожидаются фискальные потери сводного бюджета (государственный и местные бюджета) из-за легальных налоговых льгот на уровне 25,2 млрд грн, что, впрочем, является самым низким уровнем за последние годы.

Ведь еще в 2015 году фискальные потери составляли 55,4 млрд грн.

Льготы в последние годы сокращались благодаря отмене льгот по НДС в аграрной сфере. Поскольку льготы по уплате НДС остаются в других сегментах, например, на лекарства начисляется налог по ставке 7%, объем льгот по НДС остается в 2018 году существенным (16,2 млрд грн).

Вторыми по значимости являются льготы по уплате налога на недвижимость (7,9 млрд грн).

В 2018 году сводный бюджет также недосчитается 1,289 млрд грн налога на прибыль, 674 млн грн акциза, 209,4 млн грн сбора за парковку, 24 тыс грн туристического сбора.

Налоговые льготы - это преимущества, предоставляемые отдельным категориям плательщиков налогов, сборов перед другими плательщиками и заключаются в полном или частичном освобождении их от налогообложения.

Источник: ukranews.com