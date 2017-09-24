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Як правильно боротися з запотіванням скла в авто
Експерти радять позбутися сміття і перевірити герметичність автомобіля.
Осінь поки радує по-літньому теплою і сухою погодою. Але вона може в будь-який момент проявити свій характер – затяжними дощами, холодом і постійною вогкістю. У підсумку варто лише закрити двері в машину, і прямо на очах скло починає огортати каламутна пелена. Запітнілі вікна – обов’язковий атрибут вогкого осіннього ранку. Причому навіть у тому випадку, якщо водій і його пасажири нічого не “прийняли” напередодні – а саме на це нерідко “списують” запотівання. Як би там не було, починати рух, не забезпечивши собі достатню оглядовість що по склі, що по дзеркалах, – небезпечно. Поки на вулиці плюсова температура, досить протерти запотівше скло чистою сухою серветкою – і можна починати рух. Але після настання холодів проблема стає набагато серйознішою.
ЧОМУ ПОТІЮТЬ ВІКНА. Фізика процесу досить проста: на холодне скло осідає волога, яка знаходиться в повітрі і переходить, як сказали б на шкільному уроці, з газоподібного стану в рідкий. Багато хто помилково вважає, що ця волога – всього лише тепло повітря, що видихається. Мабуть, тому, що зазвичай скло запотіває саме після того, як хтось сяде в салон автомобіля. Але це не так: якби в салоні було сухо, нічого подібного б не відбувалося. Дихання всього лише є “каталізатором” процесу конденсації вологи через те, що людина видихає тепле повітря. Звідки ж береться волога? Шукати відповідь довго не доведеться: вона заноситься в автомобіль на мокрому одязі, взутті, інших речах, потрапляє у вигляді бризок через відкриті вікна або вентиляційні канали. А потім вбирається в сидіння – і це в кращому випадку. У гіршому ж при детальному огляді салону можна виявити навіть калюжі під килимками.
ГЕРМЕТИЧНІСТЬ. Перед осіннім сезоном варто виявити всі місця потенційного проникнення вологи в салон. Найчастіше це потріскані або просто зношені ущільнювачі стекол і дверей, рейлінги, які недостатньо щільно прилягають, а також отвори виходу антен. Всі ці місця потрібно знайти і забезпечити герметичність. Власники автомобілів з кондиціонером або клімат-контролем позбавлені проблем з запотівання вікон, але тільки якщо стежать за техстаном автомобіля і, зокрема, самого клімат-контролю. Тому що в разі, якщо зливний отвір агрегату засмітиться, конденсат вже не зможе виводитися назовні. Повітря, що проходить по повітряпроводу з залишками води, буде заносити вологу назад в салон.
БЕЗ СМІТТЯ. Штатна вентиляція – досить ефективний засіб боротьби з запотівання вікон. Але тільки якщо вона працює. Щоб забезпечити це, перевірте стан фільтра салону: нерідко він забивається сміттям. Особливо в осінній період, коли найбільш частою причиною засмічення фільтрів є листя. Власникам автомобілів “у віці” варто перевірити приводи вентиляційних заслінок – буває, що вони підклинюють, внаслідок чого порушується розподіл повітряних потоків в салоні.
ЯК ЗАХИСТИТИ ВІД “ПОТУ” І ДОЩУ
В осінньо-зимовий період досвідчені водії з особливою ретельністю стежать за чистотою вікон як зовні, так і зсередини, адже брудне скло сильніше притягує вологу, ніж ідеально чисте. Для цього скло потрібно мити не просто водою, а мильною, а краще – засобом для миття вікон. В крайньому випадку можна протерти їх спиртом. Це дасть ефект всього на кілька годин, але такий результат кращий, ніж обмежена видимість. Також з настанням осені варто згадати і про “аерозолі” для захисту вікон від запотівання: вони утворюють на склі тонку плівку, яка не дає волозі збиратися в краплі. Ефект тимчасовий – максимум до наступного миття вікон. Але зате ідеальна видимість забезпечена.
Варто подбати не тільки про внутрішню поверхню скла. Зовні скло (перш за все лобове) також потребує обробки засобом типу “антидощ”: він просто робить поверхню скла настільки слизькою, що краплі дощу не можуть прилипнути, а здуваються зустрічним повітрям. Це також полегшує роботу двірників. Нерідко водії скаржаться на дуже короткочасний ефект від “антидощу”, але причина – не в низькій його якості (що теж буває), а частіше – в бачку з омиваючою рідиною. Буває, що туди заливають “зимову” рідину заздалегідь, ще не чекаючи перших заморозків. Спирт, який міститься в “незамерзайці”, здатний швидко очистити скло від будь-яких засобів, що захищають його від вологи.
Ще один важливий момент: наносити захисні засоби можна тільки на чисте скло. Інакше шар буде нерівномірним, і, потрапляючи на нього, волога буде “бликувати”, особливо в темний час доби, від фар зустрічних автомобілів. З цієї ж причини вибирати потрібно тільки якісні засоби: підробки і низькосортні рідини створюють нерівну поверхню, а крім цього можуть містити шкідливі для здоров’я компоненти.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, погода, дождь, стекло, сезон
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