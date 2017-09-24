«Любить Украину можно и на русском языке», — Жадан

24.09.2017 11:06

По словам писателя, людям, у которых нет необходимой среды, не так уж легко начать общаться на украинском языке.

Известный украинский писатель Сергей Жадан уверен, что «любить Украину можно и на русском языке». Об этом он рассказал в интервью «Радио Максимум», информирует news.eizvestia.com.

«Для кого-то языковой вопрос является действительно очень острым. А для кого-то он важен, но не настолько, чтобы, допустим, взять и отказаться от того языка, которым ты говоришь», — начал Жадан.

«Мне постоянно приходится говорить эту фразу, можно любить Украину на русском языке. И постоянно приходится слышать критику за эту фразу. Я это говорю не потому, что пытаюсь заниматься какой-то пропагандой, а потому, что лично знаю многих людей, которые являются добровольцами, волонтерами, общественными активистами, но на четвертом году войны они не отказались от своего русского языка», — рассказал он.

По словам писателя, людям, у которых нет необходимой среды не так уж легко начать общаться на украинском языке.

«Я могу их понять: у тебя нет среды, у тебя нет практики… Это на самом деле не так просто. Надо очень захотеть, чтобы взять и вдруг заговорить на языке, на котором ты до сих пор не общался», — добавил Жадан.



