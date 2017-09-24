- Сколько зарабатывают украинцы в Польше20:49
- Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн20:25
- Умовний термін кримському журналісту окупанти будь-якої миті можуть змінити на реальний 20:04
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям19:46
- Нацгвардия закупила немецкие шлемы по 15 тыс. грн за штуку18:55
- Українців чекає "вихідний" жовтень18:43
- Во Львовской области нашли тело 9-летней девочки18:25
- Порошенко в Канаді обговорив посилення антиросійських санкцій18:04
- Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму17:46
- На Киевщине военный погиб у магазина, взорвав гранату17:04
Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн
На выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения в этом году в целом будет выделено 62 млрд грн. Об этом рассказал в эфире NewsONE заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.
"62 млрд грн (всего будет выделено на субсидии на 2017 год - ред.)", - сказал он.
Отвечая на уточнение о том, что в этом году было изначально предусмотрено 40 млрд грн, затем выделено еще 14 млрд грн, хватит ли этих средств на этот год на субсидии, С.Марченко ответил: "Конечно не хватает. Не хватает только на последние месяцы года. Есть понимание того, за счет чего мы это будем выполнять. Как правило, последние месяцы года выполняются уже в следующем году. Потому что это сверки субсидиантив и так далее. Эти вещи довольно отсрочены во времени. Этих средств достаточно в этом году, но вопрос последних месяцев 2017 года будет решено за счет бюджета 2018 года. Это так же как и в этом году, так и в предварительном году. Вопрос декабря по субсидиантах решается в январе".
В то же время С.Марченко рассказал, что на 2018 год предусмотрено 55 млрд, при этом местные бюджеты также выделят 7 млрд.
"Предполагается передачи на уровень местного самоуправления льгот льготных категорий граждан. Финансирование льгот по жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться за счет бюджете органов местного самоуправления - это около 7 млрд грн. Если добавите 55 млрд грн (предусмотренных в проекте госбюджета на 2018 год на субсидии - ред.) плюс 7 млрд грн именно этих категорий. То есть, сейчас это льготы и субсидии, а будет просто субвенция на предоставление субсидий", - сказал он.
Как сообщалось, в проекте бюджета 2018 будет предусмотрено 122,7 млрд грн на поддержку малообеспеченных, 55 млрд грн из них будет направлено на субсидии.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, льгота, финансирование, субсидия, год
- Горловка вернула в бюджет 12 миллионов
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Донецкой области могут ограничить поставки газа
- Власти Мариуполя выделили бесплатные путевки для детей льготных категорий
- Коммунальщики Славянска оставляют нуждающихся без субсидий
- Донецкие власти предлагают монетизировать льготы и субсидии
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках12:04
- Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам09:04
- КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ08:47
- Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма 19:28
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Сколько зарабатывают украинцы в Польше20:49
- Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн20:25
- Умовний термін кримському журналісту окупанти будь-якої миті можуть змінити на реальний 20:04
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям19:46
- Ученые сделали невероятное открытие о динозаврах19:21
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Нацгвардия закупила немецкие шлемы по 15 тыс. грн за штуку18:55
- Українців чекає "вихідний" жовтень18:43
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- Соль: 7 фактов о самой главной специи16:30
- Почему нельзя пользоваться одноразовой бритвой14:22
- "Умоляю вернуть мне сына". На что надеются матери пленных бойцов, круглосуточно дежуря под Радой12:21
- ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НОГТИ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ10:23
- 130 лет назад появились первые грампластинки: путь от роскоши до роскоши10:09
- Как поддерживать здоровый вес? 7 эффективных стратегий09:55
- Корейське диво й українське НЕ дивно08:43
- Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь08:28
- Почему в американской школе дети чувствуют себя счастливыми и готовы покорять мир: 10 причин08:08
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево