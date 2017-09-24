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Может ли Украина на равных воевать с Россией: военный эксперт объяснил

24.09.2017 13:04
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Может ли Украина на равных воевать с Россией: военный эксперт объяснил

Украинская армия практически сравнялась по силе с российской в плане обычных вооружений, и теперь может успешно ей противостоять. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, у России все же остается существенное преимущество, если она подключит все свои вооружения.

"Что касается Украины, то на равных с Россией мы можем воевать лишь с обычным вооружением. В этом случае у нас есть хорошие шансы перемолотить российскую армию. По боевым потенциалам мы почти выровнялись. А вот в авиации и ракетах у них преимущество. Но у нас же есть партнеры. Запад долго искал страну, способную воевать с Россией. Теперь союзники будут подносить нам боеприпасы", – резюмировал Жданов.



Теги: Россия, Донбасс, война, армия, вооружение
 
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