На Киевщине военный погиб у магазина, взорвав гранату

24.09.2017 17:04

В Киевской области погиб украинский военнослужащий после того, как в его руках взорвалась граната, еще три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября поселке Ворзель Ирпенского региона возле одного из местных магазинов, где отдыхала группа молодых людей, в том числе и военнослужащие.

Отмечается, что граната взорвалась в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

"Вчера... отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой. В результате неосторожного обращения с взрывным предметом, один из военных погиб", - говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net