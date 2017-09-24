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На Киевщине военный погиб у магазина, взорвав гранату
24.09.2017 17:04
В Киевской области погиб украинский военнослужащий после того, как в его руках взорвалась граната, еще три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября поселке Ворзель Ирпенского региона возле одного из местных магазинов, где отдыхала группа молодых людей, в том числе и военнослужащие.
Отмечается, что граната взорвалась в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.
"Вчера... отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой. В результате неосторожного обращения с взрывным предметом, один из военных погиб", - говорится в сообщении.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, магазин, полиция, Киевская область, граната, военный
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