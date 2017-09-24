Нацгвардия закупила немецкие шлемы по 15 тыс. грн за штуку

24.09.2017 18:55

Воинская часть №2276 Национальной гвардии Украины в Сумской области закупила 1000 шлемов у львовской компании за 14800000 грн. Об этом свидетельствуют данные реестра закупок Prozorro.

Как отмечалось в требованиях к товару, шлем должен был быть типа немецкого "Р100F" или его эквивалента. Шлем должен иметь огнестойкое покрытие корпуса, высокий уровень устойчивости к воздействию химических веществ и кислот, корпус шлема изготовлен из композитного материала на основе арамидного волокна и иметь самую высокую степень защиты от ударов ножами, палками и оружием, иметь современное многослойное движимое забрало из огнеупорного стекла, не пропускает жидкие вещества на лицо, иметь огнестойкий арамидных шейный протектор с высоким уровнем защиты от ножевых ударов и других видов аналогичной оружия, защищает от ударов острыми предметами.

На участие в тендере подали заявки две компании: ЧП "НПЧП" Спарринг-Вист Центр ", которая зарегистрирована во Львове и, согласно данным Львовского горсовета, занимается производством дозиметров, радиометров, сигнализаторов, анализаторов, блоков делектирования, информационных табло, а также киевское ТЗОВ "ИНКОС ЛАЙН", основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Правда последнее предложило более низкую цену за товар - 13800000 грн. за 1000 единиц - но его предложение было отклонено из-за больших сроков поставки товара, чем требовал заказчик.

Источник: ukranews.com