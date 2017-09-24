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Осовременивание пенсий не должно зависеть от утреннего настроения нардепов - Розенко

24.09.2017 16:06
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Осовременивание пенсий не должно зависеть от утреннего настроения нардепов - Розенко

После соответствующего решения Верховной Рады Украины процесс осовременивания пенсий будет регулярным.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

«Система осовременивания и процесс осовременивания – это не одноразовый акт, который будет осуществлен в октябре, и на этом все закончится. Мы предлагаем, чтобы процесс осовременивания пенсий был регулярным. Чтобы он не зависел от того, какой будет у членов правительства или народных депутатов настроение утром. Мы хотим четко ввести осовременивание пенсий в законодательное поле», - сказал он.

Розенко подчеркнул, что в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой осовременивание пенсий будет осуществлено впервые за последние 5 лет.

«Не нынешняя власть остановила процесс осовременивания пенсий. Последний раз оно было совершено в 2011-2012 году, после чего Янукович-Азаров вывели это за пределы законодательного поля, и этот процесс фактически прекратился», - пояснил вице-премьер.

«Поэтому мы восстанавливаем социальную справедливость, и, прежде всего, это касается тех людей, которые имеют значительный страховой стаж», - добавил он.

Источник: ukrinform.ru



Теги: Донбасс, Верховная Рада, нардеп, пенсии
 
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