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Повышение тарифов Укрзализныци вызовет цепную реакцию - ДТЭК
Планируемое повышение на 22,5% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки со стороны госмонополиста ПАО "Укрзализныця" приведет к подорожанию энергетического угля на 35 грн./т.
Об этом сообщил генеральный директор шахтоуправления "Днепровское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" Александр Коваль, выступая на заседании "круглого стола" в Государственной регуляторной службе Украины, посвященного данному вопросу.
"С учетом тех объемов угля, которые предусмотрены прогнозным балансом министерства энергетики на 2017-й, по году это будут дополнительные затраты 1 млрд грн.", - подчеркнул он. В т.ч. рост затрат по энергохолдингу ДТЭК составит 400 млн грн., уточнил А.Коваль.
По его словам, в таком случае энергетики будут вынуждены ставить перед Национальной комиссией регулирования энергетики вопрос о компенсации возросших затрат при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях.
"Т.е. это в итоге приведет к повышению оптово-розничной цены на электроэнергию, которая увеличит и ваши собственные расходы. Тогда вам опять понадобится новая индексация тарифов", - сказал А.Коваль, обращаясь к руководству "Укрзализныци".
Источник: minprom.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, тарифы
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