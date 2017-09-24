Повышение тарифов Укрзализныци вызовет цепную реакцию - ДТЭК

24.09.2017 07:27

Планируемое повышение на 22,5% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки со стороны госмонополиста ПАО "Укрзализныця" приведет к подорожанию энергетического угля на 35 грн./т.

Об этом сообщил генеральный директор шахтоуправления "Днепровское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" Александр Коваль, выступая на заседании "круглого стола" в Государственной регуляторной службе Украины, посвященного данному вопросу.

"С учетом тех объемов угля, которые предусмотрены прогнозным балансом министерства энергетики на 2017-й, по году это будут дополнительные затраты 1 млрд грн.", - подчеркнул он. В т.ч. рост затрат по энергохолдингу ДТЭК составит 400 млн грн., уточнил А.Коваль.

По его словам, в таком случае энергетики будут вынуждены ставить перед Национальной комиссией регулирования энергетики вопрос о компенсации возросших затрат при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях.

"Т.е. это в итоге приведет к повышению оптово-розничной цены на электроэнергию, которая увеличит и ваши собственные расходы. Тогда вам опять понадобится новая индексация тарифов", - сказал А.Коваль, обращаясь к руководству "Укрзализныци".

Источник: minprom.ua