Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Повышение тарифов Укрзализныци вызовет цепную реакцию - ДТЭК

24.09.2017 07:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Повышение тарифов Укрзализныци вызовет цепную реакцию - ДТЭК

Планируемое повышение на 22,5% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки со стороны госмонополиста ПАО "Укрзализныця" приведет к подорожанию энергетического угля на 35 грн./т.

Об этом сообщил генеральный директор шахтоуправления "Днепровское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" Александр Коваль, выступая на заседании "круглого стола" в Государственной регуляторной службе Украины, посвященного данному вопросу.

"С учетом тех объемов угля, которые предусмотрены прогнозным балансом министерства энергетики на 2017-й, по году это будут дополнительные затраты 1 млрд грн.", - подчеркнул он. В т.ч. рост затрат по энергохолдингу ДТЭК составит 400 млн грн., уточнил А.Коваль.

По его словам, в таком случае энергетики будут вынуждены ставить перед Национальной комиссией регулирования энергетики вопрос о компенсации возросших затрат при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях.

"Т.е. это в итоге приведет к повышению оптово-розничной цены на электроэнергию, которая увеличит и ваши собственные расходы. Тогда вам опять понадобится новая индексация тарифов", - сказал А.Коваль, обращаясь к руководству "Укрзализныци".

Источник: minprom.ua



Теги: Донбасс, Укрзализниця, тарифы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх