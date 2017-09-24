Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму

24.09.2017 17:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму

Украинцы выступают против новой нормы, которая запрещает автоматическое переназначение субсидии при наличии долгов по оплате услуг ЖКХ.

Правила начисления субсидий были изменены постановлением Кабмина №609 от 18 августа. Согласно документу, потребителям, чей долг по оплате услуг ЖКХ за два месяца превышает 340 грн, автоматическое переназначение субсидий осуществляться не будет. Возобновить перечисление государственной помощи возможно только оплатив долг либо оформив договор по реструктуризации задолженности.

В то же время, гражданка Украины Наталья Светличная зарегистрировала петицию президенту Петру Порошенко, в которой попросила отменить постановление Кабмина о запрете автоматического переназначения субсидий при наличии долгов.

По мнению автора петиции, не получая субсидии, граждане вообще не смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, обязательные платежи по которым и без того непомерно высоки. 

Как известно, для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, ее должны поддержать 25 тысяч человек, в течение 90 дней. Пока обращение Светличной поддержали чуть более 100 человек.

Напомним, с 1 октября субсидию будут считать по новым правилам.

Источник: sud.ua



Теги: Донбасс, президент, украинцы, субсидия, правила, ЖКХ, услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх