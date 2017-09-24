У Львові кількість отруєних копченою рибою зросла до 22 осіб

24.09.2017 07:46

У Львові жертвами харчового отруєння внаслідок вживання копченої риби стали вже 22 людини. Вони госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією після вживання скумбрії.

Про це повідомляє ТСН.

Раніше 23 вересня стало відомо, що у Львівську обласну лікарню госпіталізовано 10 осіб, які отруїлись копченою рибою, купленою у павільйоні ринку "Привокзальний".

Андрій Боднар, який на лікарняному ліжку провів уже добу, стверджує, що скумбрія гарячого копчення мала гарний вигляд і була смачною.

"Я їв рибу копчену в селі, приїхав додому, потім почалася блювота. У мене зараз тут дід і дядько, той що рибу купував", – розповів потерпілий.

Симптоми у всіх пацієнтів однакові: нудота, блювота і висока температура. Медики кажуть, що поки невідомо, який збудник викликав захворювання – результати бактеріологічних досліджень оприлюднять через кілька днів.

"Надходили з подібними симптомами і всі вживали копчену рибу. Отримують антибіотикову терапію і дезінтоксикаційну", – розповіла черговий лікар інфекційного відділення обласної лікарні Львова Оксана Світлик.

Лікарі припускають, що кількість потерпілих може зрости, тому що симптоми отруєння можуть з'явитися не відразу, а через кілька днів після

За інфракцією видання, продавця, яка реалізувала зіпсований продукт, на роботі вже немає. Колеги кажуть, що жінка працює на ринку не один рік і традиційно продає спеції, а звідки взялася у неї риба – не зрозуміють.

Додамо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.





