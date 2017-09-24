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У Москві виставили на продаж крадені скарби Київської Русі - ЗМІ
Срібники Київської Русі (ХІ ст.) із зображеннями київських і чернігівських князів та українського тризуба незаконно виставлено на продаж у російському аукціонному домі "Александр".
Про це інформує журнал "Музеї України".
"Журнал "Музеї України" вже традиційно звертається до МЗС України, Міністерства культури України, СБУ, Посольства України в РФ. Незаконно поцуплені в нашого народу реліквії треба повернути! І особисте звернення до власників і керівників аукціонного дому "Александр": аби не отримувати зайвого клопоту з Інтерполом, спецслужбами, різноманітними перевірками – радимо просто тихо викупити ті срібники і офіційно передати їх в Посольство України як дар якомусь державному музею України на ваш вибір. Повірте, так для вас буде спокійніше і дешевше... І більше просимо не виставляти речі, вкрадені в Україні!" - зазначено в публікації.
За інформацією редактора "Музеїв України" Віктора Тригуба, після кількох гучних міжнародних скандалів, влаштованих командою журналу із залученням Інтерполу, преси, вищих посадових осіб України, дипломатів, московські антикварні бариги притихли і кілька років не ризикували виставляти незаконно вивезені з України речі, частина з яких або викрадена з державних музеїв у бурхливі 90-ті, або незаконно розкопана "чорними" археологами і нелегальними контрабандними способами переправлена через українсько-російський кордон.
Тригуб переконаний, що "Україні варто діяти за італійсько-грецькою схемою: як тільки на офіційних торгах зареєстрованого аукціону виставляється щось із Древньої Греції чи Риму – миттєва реакція посольства, звернення до правоохоронних органів з вимогою негайного арешту тих лотів і повернення на батьківщину".
Редакція журналу українських музейників сподівається, що цього разу наші дипломати оперативно зроблять запит на аукціон стосовно легальності перебування срібників Київської Русі в Росії.
"Хто перемістив їх через митний кордон України? Відповідно, хто з українських чиновників дав дозвіл – якого, як ми розуміємо, не існує... Значить срібники перебувають на території Росії незаконно і повинні бути поверненні законному власнику – Україні. Хоча, рекомендуємо Посольству одразу писати заяви до ФСБ і МВС Росії...", - радить автор публікації.
Прадавні символічні срібники часів Київської Русі з тризубом, що є гербом України, треба вишукувати і повертати зусиллями держави, а не лише незалежних журналістів, - переконані в редакції "Музеїв України", адже в українських музейних експозиціях таких монет залишилося дуже мало.
Довідково: За офіційною інформацією, в державному Музейному фонді України перебуває всього 30 срібників Київської Русі. Все інше вивезено до Росії та інших країн.
Источник: ukrinform.ua
Теги: Россия, Донбасс, музей, сокровища, СБУ, Киевская Русь
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