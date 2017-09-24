Українців чекає "вихідний" жовтень

24.09.2017 18:43

У жовтні 2017 року в Україні офіційно передбачено 10 вихідних днів, передає Depo.Хмельницький.

За розпорядженням Каюміну, перенесення робочих днів у 2017 році передбачає крім звичайних вихідних днів - суботи та неділі, ще й 16 жовтня, оскільки на суботу, 14 жовтня, припадає державне свято - День захисника України.

Нагадаємо, і в серпні українці мали 10 днів вихідних також.