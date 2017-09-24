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"Умоляю вернуть мне сына". На что надеются матери пленных бойцов, круглосуточно дежуря под Радой
Три дня и три ночи перед Верховной Радой стоят, говорят и спят два десятка женщин. Вчера они оказались под грозой, которая перепугала весь Киев. Но даже град не прогнал их из-под забора парламента, куда их привела надежда заставить власти помочь их детям.
Любовь Морозова в отличие от других матерей, в подробностях знает, как ее сын попал в плен. Слушая ее историю, невольно задумываешься, что хуже: пребывать в неведении или знать такое.
"Саша попал в плен 4 февраля 2015 года. Две машины отправили на задание из Константиновки в аэропорт. Начался обстрел, одна машина пострадала. Надо было занимать оборону. Его контузило. Парни отбивались и уехали – думали, он убит. Как пришел в себя, понял, что остался сам. Начал добираться в свою часть. Сутки провел под машинами, не дошел к нашим, хотел жить – попросился к местным, один согласился его забрать. Он у него провел почти две недели. Связывался со своим командиром: сказали, что скоро за ним придут. Но никто не пришел. Он попросил местного, чтобы тот вывел его к нашим. Пошли к мосту, чтобы по железной дороге пройти. Их поймали. Стреляли. Говорит, или стрелок был плохой или просто не хотели убить. Полтора месяца пытали в каком-то гараже. Спрашивали, любит ли Украину. Поломали три ребра. Пока был у местных жителей, мы с ним могли связаться. А 23 марта он нам позвонил и сказал: "Я в плену", – рассказывает Люба.
"Нам позвонили знакомые, сказали, есть в YouTube ролик с Сашей. Показывают много пленных в подвале СБУ, доходят к нему, он говорит: "Сумская область, город Ромны. Фамилию свою не назвал".
А совсем недавно Люба увидела сына в передаче на российском телевидении. Она называет точную минуту ролика на YouTube, где можно увидеть Сашу.
"Вот он, в оранжевой кофте", – говорит Люба дрожащими губами.
В парне со впалыми щеками и потухшими глазами я не сразу узнаю улыбчивого Александра с фотографии. В плену он находится два с половиной года.
Здесь у каждого – своя история. Мария вышла замуж за Валентина Богдана в августе прошлого года. В сентябре он ушел на войну. С тех пор мужа не видела и не слышала: говорит, с пленниками "ЛНР" связи нет. Людмила ждет сына уже 955 дней.
"Два часа прогулка – ну как прогулка, под сеткой; два часа телевизор. Показывают два канала: 1+1 и 5 канал", – рассказывает Люда.
К группе родственников подходит депутат Надежда Савченко.
"Геращенко выйдет чуть позже, а Парубий не выйдет – очень много работы", – докладывает матерям и, завидев, камеру, убегает.
"Такой занятой, страшно! Это же не их дети. Мы можем тут стоять, у нас дел нет. А ему тяжело выйти поговорить с мамами", – возмущаются женщины.
Родственники военнопленных уже дневали и ночевали под Администрацией президента. В конце концов их пригласили на Банковую. Петр Порошенко заверил, что скоро замершие обмены сдвинутся с мертвой точки. С тех пор прошел год.
"Сейчас как раз переговоры в Минске, пребывание президента в Штатах. Поэтому родные, родители пленных собрались под Верховной Радой, чтобы привлечь внимание к тому факту, что в течение года еще ни одного обмена не было. Только обещания. Их родные находятся в плену кто два года, кто уже три. Им нечего терять. Обычные киеляне, волонтеры приходили, приносили теплые вещи, еду, потому что вчера погода была такая плохая. Люди приходили, а народные депутаты не очень спешат помочь", – рассказала "Стране" помощник нардепа Надежды Савченко Татьяна Проторченко.
Впрочем, некоторые парламентарии к матерям пленных все же вышли.
"Подходили Семенченко, Соболев, Мельничук, Лапин, Шухевич. Помощник Шухевича записал контакты, они хотят писать концепцию законопроекта о статусе пленных. Мой муж три года в плену, а они называют его задержанным. Ну и Савченко, конечно, по четыре-пять раз за день подходит", – говорит Наталья Герасименко.
Последний обмен состоялся в декабре прошлого года. Тогда из плена сепаратистов были освобождены судья Анжелика Преснякова и журналист Ольга Сворак. На провластных ресурсах их тут же окрестили сепаратистками и внедренной агентурой. Вероятно, такие обвинения появились, потому что они были освобождены в рамках прямого взаимодействия Савченко и "ДНР", которая выходила за рамки минского формата.
Вскоре после этого официальные представители гуманитарной подгруппы в Минске заявили о жесте доброй воли и передали сепаратистам 15 задержанных.
Неделю назад в СБУ заявили о предотвращении акции, как утверждают в спецслужбе, "фейковых матерей военнопленных".
"Российские спецслужбы запланировали проведение фейковых акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России", - говорится в сообщении силовиков.
На акцию настоящих матерей во власти пока не отреагировал никто.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, дети, акция, Верховная Рада, Надежда Савченко, пленные
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