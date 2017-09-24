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В Харькове скромная глава полицейского распределителя для детей купила авто за 2,4 млн гривен

24.09.2017 11:28
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В Харькове скромная глава полицейского распределителя для детей купила авто за 2,4 млн гривен

Начальник приемника-распределителя для детей управления полиции в Харьковской области Ирина Данилина приобрела новенький Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на ее декларацию.

Стоимость автомобиля составила 2,44 млн гривен. Это зарплата Данилины за 39 лет. Ведь в декларации за 2016 начальник распределителя указала свой годовой доход в сумме 62,26 тыс. гривен. Ее муж указал годовой доход – 22 тыс. гривен. Прочие доходы не указаны.

При этом в собственности семьи Данилин были автомобили Тoyota Аvensis (2013) и Lexus GX (2007).

По мнению юриста «Харьковского антикоррупционного центра» подобная декларация имеет признаки незаконного обогащения со стороны чиновницы.

Источник: 368.media



Теги: Донбасс, Харьков, семья, авто, полиция
 
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