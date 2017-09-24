В Украине придумали новую причину для лишения водительских прав

24.09.2017 09:45

Министерство юстиции Украины предлагает ужесточить ответственность за неуплату алиментов: лишать водительских прав. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По словам министра, соответствующий законопроект может быть принят до конца текущего года. В документе предлагается наказывать злостных неплательщиков не только гривной, но и лишать родителей, не выплачивающих алименты в течение полугода, водительских прав и возможности выехать за границу.

Ранее размер алиментов уже увеличили на 20%, указав в законе, что эти средства являются собственностью ребенка, а не того, с кем он проживает. Верхняя граница выплат на данный момент составляет 10 прожиточных минимумов.

Источник: avtovod.org.ua