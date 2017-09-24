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В Украине продолжают расти цены на мясо

24.09.2017 15:08
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В Украине продолжают расти цены на мясо

За последний месяц в Украине цена на говядину выросла на 3,5%, килограмм курятины подорожал на 3,9%, а сало – на 5,2%.

Об этом сообщает Украинская аграрная конференция со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

С 11 сентября цена курятины поднялась на 30 копеек, или на 0,5%. Килограмм мяса в среднем можно купить за 55,31 гривны. Курятина подорожала на 3,9% в сравнении с 21 августа.

"Рекордсменом в подорожании за отчетный период стало сало, цена на которое выросла на 4,3% и теперь в среднем составляет 57,45 грн/кг, тогда как 21 августа оно стоило 49,6 грн/кг (+15,8%)", – говорится в сообщении.

Цена на свинину, по сравнению с прошлым отчетом, почти не изменилась. На сегодня за килограмм мяса нужно заплатить 104 гривны 17 копеек. В сравнении с аналогичными данными за август стоимость свинины поднялась аж на 5,2%.

Источник: facenews.ua



Теги: Украина, Донбасс, цена, сало, мясо, свинина
 
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