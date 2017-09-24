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В Україні запрацює ще один автозавод
Восени у Вінниці має запрацювати українсько-американське підприємство «Електричні системи», на якому будуть випускати автомобільні шнури, кабелі та схемні джгути до європейських автомобілів.
На підприємстві «Електричні системи» вже до кінця вересня почнуть встановлювати обладнання.
Державне підприємство “Електричні системи” працює у співпраці з американською корпорацією Delphi PLC – міжнародною компанією з виробництва автокомплектуючих. «Електричні системи» – це нове підприємство, яке вироблятиме електрокабельні джгути для автомобілів європейських заводів.
До кінця року повинні працевлаштувати 750 осіб, ввести в експлуатацію будівлю і почати виробництво. Взагалі на підприємстві буде 2500 робітників місць. Підприємство інвестує близько 80 млн. гривень в реконструкцію будівлі на території ДП «45 Експериментальний механічний завод» і планує там проводити не менше 300 000 одиниць готової продукції.
Зараз близько 200 осіб проходять стажування в Івано-Франківську на базі держпідприємства «Карпати».
Источник: mmr.net.ua
Теги: Украина, Донбасс, Винница, завод, оборудование, автомобиль
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