Во Львовской области нашли тело 9-летней девочки

24.09.2017 18:25

Во Львовской области найдено тело 9-летней девочки, о пропаже которой вчера заявила ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, тело ребенка без признаков жизни обнаружили во рву возле села сотрудники Каменка-Бугского отделения полиции.

Сообщение о пропаже девочки поступило от ее матери вчера, 23 сентября.

Ребенка немедленно объявили в розыск, к которому были привлечены сотрудники полиции и других служб. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти ребенка.

Источник: news.liga.net