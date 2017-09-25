Чому судова реформа вдарить по кишенях і правах українців

25.09.2017 13:20

Стало відомо, що чекає на українців після прийняття судової реформи в існуючому вигляді

Відзначимо, що практично весь час після початку осінньої сесії, нардепи присвятили розгляду судової реформи.

На сьогоднішній день вже розглянуто майже 3,5 тисячі правок з рекордних 4383. Ще 856 залишили на жовтень.

Примітно, що радикальних змін в законопроект не внесли, практично поправки відміталися залом. У зв’язку з цим, швидше за все, що законопроект буде прийнятий в тому вигляді, в якому прийшов у Раду до другого читання.

Тим часом вже стало відомо, яка найбільша небезпеки підстерігає українців після прийняття реформи. Так, вводяться космічні штрафи для позивачів за помилки в оформленні документів.

Також, суддя отримає право на власний розсуд забороняти проводити зйомку на засіданні і пускати людей в зал. Крім того, рішення прийняті на закритому засіданні, публічно оголошуватися не будуть.

Також судовий збір збільшиться у декілька разів.

Источник: https://politeka.net