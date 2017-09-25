Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках

25.09.2017 18:55

В Украине со среды, 27 сентября, ожидается заметное снижение температуры.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока пугать вас заморозками или обвальным холодом не буду, однако в течение недели температура воздуха ожидается невысокой. Только в понедельник еще как-то немного потеплеет, а затем постепенно будет холодать", – пишет Диденко.

По ее словам, в дневные часы воздух еще кое-как будет прогреваться, а ночью столбики термометров могут опуститься до + 3 + 6 градусов.

В Киеве 27 сентября без осадков. Температура ночью около 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.

Во Львове в среду также без дождей. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.

В Одессе 27 сентября будет облачно, однако без осадков. Температура ночью 6-8 градусов, днем 15-17 градусов.

В Харькове в среду будет сухая погода. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.

В Днепре 27 сентября также без осадков. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.

В Карпатах в среду будет сухая погода. Температура ночью 9-11 градусов, а днем поднимется до 20-22 градусов.

Кроме того, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ряде областей страны 27-28 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Источник: https://from-ua.com