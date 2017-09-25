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Газ, вода, отопление: что подорожает с 1 октября
Повышение тарифов обусловлено постановлением Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года. Согласно этому постановлению, тариф на газ необходимо пересчитывать раз в полгода на уровне импортного партитета. То есть, по формуле, которая учитывает стоимость газа на немецком хабе NCG в гривнах, плюс транспортировку, плюс наценку «Нафтогаза», плюс налоги. В постановлении Кабмина № 187 сказано, если рассчитанный тариф, как минимум на 10%, отличается от действующего, то газ должны продавать по новой цене.
Действующий тариф составляет 6,9 грн за куб м. и отличается от расчетного на 18,49%.
Таким образом, если постановление №187 не будет отменено, то уже с 1 октября украинцы будут вынуждены покупать газ по цене более 8 грн за куб. При этом повышение тарифов на газ, повлечет за собой повышение стоимости отопления и горячей воды.
В то же время, согласно этому же постановлению, расчет стоимости газа на новый отопительный сезон, на основе импортного паритета следовало провести до 1 июля 2017 года, а до 1 октября Кабмин должен был утвердить новый тариф. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вода, отопление, газ
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