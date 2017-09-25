- Безроуминг с ЕС: что это даст украинцам и как изменятся тарифы12:43
- КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ЯНУКОВИЧА?12:29
- Повышение пенсий с октября под угрозой срыва12:23
- Волонтер: Украину можно изменить эволюционно за 50 лет. Только революция может это сделать быстрее12:18
- Победа Меркель: Порошенко сделал важное заявление12:02
- Курс долара і євро злетів після вихідних11:15
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- Газ, вода, отопление: что подорожает с 1 октября10:16
- НА АВИАШОУ В ИТАЛИИ РАЗБИЛСЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ10:05
КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ЯНУКОВИЧА?
Представители международной компании Transparency International подало судебный иск против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры и государственного предприятия «Информационные судебные системы». Компания требует обнародовать судебный приговор, по которому у бывшего президента Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов. На данный момент возникает вопрос: где эти деньги?
Генеральная прокуратура конфисковала эти деньги полгода назад, но решение суда по этому вопросу все еще не обнародовали и при этом деньги нигде не проходили. Представители Transparency International считают, что это — тревожный сигнал.
Дело в том, что пока не понятно, что, у кого и по какому праву конфисковали. К тому же, если в решении есть технические несовершенства, то его можно было бы обжаловать. А если денег прежнего режима никто так и не увидел, то их могли просто украсть.
При этом представители компании заявили, что они уже обращались в ВРУ с просьбой обнародовать все результаты судебного процесса. Правда, представители прокуратуры не явились на заседание комитета и никак не объяснили свою позицию.
Недавно депутаты заявили, что денег Януковича и правда никто не видел. Есть предположение, что их поделили между собой представители олигархической верхушки.
Теги: Донбасс, деньги, миллиардер, Янукович
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В Борисполе мужчина пытался вывезти в носках 182 тысячи евро
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Российские проверяющие выявили в "армиях ЛДНР" приписки и финансовые махинации
- Два жулика умудрились "обчистить" карточки нескольких сотен человек (ФОТО)
- Стадион поглощает деньги и деревья
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Безроуминг с ЕС: что это даст украинцам и как изменятся тарифы12:43
- КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ЯНУКОВИЧА?12:29
- Повышение пенсий с октября под угрозой срыва12:23
- Волонтер: Украину можно изменить эволюционно за 50 лет. Только революция может это сделать быстрее12:18
- Победа Меркель: Порошенко сделал важное заявление12:02
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- З’ясувалися скандальні подробиці про вбитого в Сирії російського генерала11:40
- Найдена неожиданная замена пищевому пластику11:30
- Курс долара і євро злетів після вихідних11:15
- СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЕР11:05
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали08:47
- Как часто на самом деле нужно менять постельное белье08:39
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались08:10
- Шкідливі продукти - причина втоми07:55
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"